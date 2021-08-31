AKINCI TİHA Fransa gündeminde

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) , Fransız basınında, "Türkiye insansız hava aracı teknolojisinde ilk 3 ülke arasında" başlığıyla yer buldu.

TÜRK İHA VE SİHA'LARINA İLGİ BÜYÜK

Türk İHA ve SİHA'larının dünya çapında yoğun talep gördüğü belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin insansız hava araçları alanında lider ülke olmaya kararlı olduğunu vurguladığı sözlerine yer verildi.

EN GELİŞMİŞ İHA: AKINCI

Fransız basınında yer alan bir başka haberde de "Türkiye'nin bugüne kadarki en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI" başlığı kullanıldı. "Türk ordusu bugüne kadar üretilen en gelişmiş ve sofistike insansız hava aracı ile bu alanda kendini kanıtlayarak filoyu genişletiyor" ifadeleri yer aldı.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg ise, Bayraktar AKINCI'yı "Türkiye, Filosuna İleri Derecede Gelişmiş İnsansız Hava Aracı Ekliyor" başlıklı haberle mercek altına aldı.

Haberde, Bayraktar AKINCI'nın mevcut insansız hava araçlarından daha yüksekte uçarak havada daha uzun süre kalabildiğine vurgu yapıldı.

FORBES, AKINCI TİHA'YI KALEME ALDI

Amerikan Forbes dergisi de Bayraktar AKINCI'yı, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı insansız hava aracı olarak tanımladı.

Makalede, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın özellikleri anlatıldı.

AKINCI TİHA'nın en etkileyici özelliğinin haberleşme ve radar sistemleri olduğu aktarıldı.

(TRT Haber)