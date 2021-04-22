AKINCI ilk atış denemesinde hedefleri tam isabetle vurdu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, AKINCI TİHA'nın ilk atış denemesine ait görüntüleri paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında, AKINCI'nın MAM-T, MAM-L ve MAM-C mühimmatıyla hedefin tam isabetle vurulduğunu belirterek, "Akıncı'nın ilk atışında mini akıllı mühimmat ailesinin en büyüğü olan MAM-T, başarıyla hedefini vurdu. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun." dedi.

MAM-T'nin ardından MAM-L ve MAM-C ile yapılan denemeler de başarıyla tamamlandı.

"AKINCI envantere girmek için gün sayıyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından SİHA'lara yönelik geliştirilen mühimmata ilişkin şunları paylaştı:

"SİHA'larımızın yeni vurucu gücü MAM-T. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi. İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."