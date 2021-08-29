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29 Ağustos 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 10:28:00

AKINCI, bugün envantere girecek

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Türk savunma sanayinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.

Bayraktar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

HAVADA REKOR KIRDI

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçaklarını seri üretimine başlandı.

Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU

Gökyüzünde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayrakar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testlerinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI, TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek.

Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.

Etiketler : Bayraktar AKINCI İHA AKINCI
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