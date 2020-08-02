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02 Ağustos 2020 Pazar 12:09:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 12:11:00

Akıllı telefon pazarında lider değişti

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İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys'in raporuna göre Çinli Huawei, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 5 düşüşle 55.8 milyon telefonu sevkiyatı gerçekleştirirken Güney Koreli Samsung ise ikinci çeyrekte yüzde 30 düşüşle 53.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı.

Canalys isimli araştırma şirketinin verilerine göre, Çinli teknoloji şirketi Huawei, 2020'nin ikinici çeyreğinde 55.8 milyon telefon sevkiyatı ile dünyada zirvede yer aldı.

Canalys'nin raporuna göre Huawei, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 5 düşüşle 55.8 milyon telefonu sevkiyatı gerçekleştirdi. Samsung ise ikinci çeyrekte yüzde 30 düşüşle 53.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Bu da ilk defa bir bir çeyrekte Apple ve Samsung haricinde bir firmanın market lideri olduğu anlamını taşıyor.

Rapora göre, halen ABD yönetiminin kıskacı altında olan Huawei'nin ikinci çeyrekte uluslararası sevkiyatları yüzde 27 azalırken Çin içinde ise aynı dönemde sevkiyatları yüzde 8 oranında arttı. Şirket şu anda satışlarının yüzde 70'ten fazlasını Çin sınırları içerisinde gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Canalys Analisti Ben Stanton, Kovid-19 olmasaydı Huawei'nin Samsung'u geçemeyeceğini belirterek, Huawei'nin akıllı telefon işini canlandırmak için Çin'in ekonomik toparlanmasından çok iyi faydalandığını söyledi. Samsung'un Çin'de yüzde 1 oranında bir varlığı olduğunu söyleyen Stanton, şirketin ana pazarlarının Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa olduğunu söyledi.

Raporda görüşlerine yer verilen bir diğer Canalys analisti Mo Jia ise birinci sırada yer almanın marka için önemli olduğuna değindi. Huawei'nin uzun dönemde liderliğini korumasının zor olduğunun altını çizen Jia, markanın sadece Çin'deki gücünün yeterli olmadığını ve küresel ekonominin tekrar normale dönmeye başladığında markanın zirvede kalmasını zorlaşacağını söyledi.

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