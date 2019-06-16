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16 Haziran 2019 08:00 | Pazar

Afetleri Google'dan öğreneceğiz

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Google Haritalar, yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

KULLANICILARI UYARACAK

Doğal afet tehlikelerinden uzak tutacak yeni bir navigasyon sistemi üzerinde çalışan şirket, kullanıcılara afetler sırasında canlı görsel bildirimler sunacak.  Örneğin daha önceden bir kasırga uyarısı verilen bölgedeki kullanıcılara bir kriz bildirim kartı gönderilecek, fırtınanın şiddeti ve nereleri etkileyeceği gibi bilgiler verilecek. Nereye gidebileceğiniz hakkında size alternatif sunacak ve felaket bölgesinden uzaklaştıracak. 

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