ABD'yi robotlar bastı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Long Island'daki Garden City Hotel'in yöneticisi olan Grady Colin, geçtiğimiz yıl pandemi döneminde Covid-19 endişesiyle işten ayrılan ve bütçe nedeniyle işten çıkarılan temizlik çalışanlarının yerine 2 adet tam otonom robot süpürge almıştı. 1 yıllık uzun çalışma sürelerinin ardından Colin, robotların ilk etapta kendilerine yüklü miktarda paraya mâl olsa da 1 yıl içerisinde robotların kendi masraflarını amorti ettiğini ve hatta kâra geçmeye başladığını belirtti.

Söz konusu robotlar, ilk alındıklarında oteli baştan sona tarayarak otelin haritasını çıkartıyor ve iki robot tarama sonuçlarını birleştirerek otelin "temizlenebilir" alanlarını belirliyor. Daha sonrasında ise herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadan bu robotlar neredeyse tüm oteli 2 saat gibi kısa bir sürede temizleyebiliyor. Her bir robot için 30.000 dolar (yaklaşık 560.000 TL) harcadığını belirten Grady Colin, robotların işletmeyi baştan sona değiştirdiğini belirtiyor. Ayrıca otonom temizlik robotu fikrine kapılan teknoloji meraklılarının sırf robotları görmek için otelde yer ayırtıp kaldığını bile söyleyen Colin, "robot temizlikçi" fikrinin otelde kalan herkesi cezbettiğini belirtiyor.