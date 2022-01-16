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16 Ocak 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 18:00:00

ABD'nin tanksavarları Türk İHA'ların gölgesinde kaldı!

Kaynak: Star.com.tr

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Bayraktar TB2'lerin Ukrayna için ilham verici olduğunu belirten ABD basını, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Javelin tanksavar füzelerinden çok Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2'lerin Moskova'yı alarma geçirdiğini yazdı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 26 Ekim'de Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşan Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Javelin tanksavar füzelerinden çok Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2'lerin Moskova'yı alarma geçirdiğini yazdı.

TB2'LER SAVAŞ UÇAK MALİYETİNİN ALTIN BİR HAVA GÜCÜ SUNUYOR

Bayraktar TB2'lerin herhangi bir kullanım şartı olmadan verildiğine dikkat çekilen haberde Türk İHA'larının ülkelere savaş uçak maliyetinin çok altında bir hava gücü sunduğuna yer verildi.

TB2'LER UKRAYNA İÇİN İLHAM VERİCİ

Azerbaycan'ın Karabağ savaşında Ermenistan'a karşı aldığı zaferde büyük payı olan TB2'lerin Ukrayna için ilham verici olduğu belirtildi.

"TÜRK İHA'LARI OYUN DEĞİŞTİREN BİR SİSTEM"

Haberde ayrıca uzmanların görüşlerine de yer verildi.

Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets, Ukrayna'nın sahip olduğu Türk İHA'larına ilişkin "Bunun elbette düşmanlar için tamamen farklı koşullar oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

Kiev merkezli bir askeri blogcu olan Oleksiy Arestovych, "Bu, Ruslar için tamamen tatsız bir haber çünkü Türk İHA'ları Ukrayna ordusunun savaş yeteneklerinde çarpıcı bir artışa neden oluyor. Ukrayna, "oyun değiştiren bir uygulama" olarak kabul edilen bir sistemi satın alıyor" ifadelerini kullandı.

Rus askeri uzmanı Lee ise bazı NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah satışı konusunda temkinli olsa da Türkiye'nin "joker bir kart" olduğunu söyledi.

Etiketler : Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donbas TB2 SİHA Bayraktar TB2
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