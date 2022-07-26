VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir arabulucu
ABD-Rusya krizi uzaya taşındı!
DEAŞ, Irak'ta yüksek gerilim hatlarına saldırdı
Filistin, BM'ye tam üyelik talebini yineledi
Filistin, BM'ye tam üyelik talebini yineledi
Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Dönmez: Sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlayacağız
Macron resmen duyurdu: Bölgeden çekiliyoruz
ABD stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacak
Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Çin'den ABD'ye askeri karşılık tehdidi
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
ABD'de Yunan lobisi: Amaç Türkiye'ye karşı kara propaganda
Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçerek en yüksek seviyeye ulaştı
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Beştepe'de güven mektubu töreni
Filistinli bakandan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
26 Temmuz 2022 Salı 23:53:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 23:53:00

ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray, Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağına ilişkin ABD'ye resmi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi.

Rusya'nın 2024'te ISS projesinden ayrılacağına yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine Kirby, "Rusya, ISS'den ayrılacağına ilişkin ABD'ye resmi herhangi bir bildirimde bulunmadı." ifadesini kulandı.

Kirby, Rusya'nın projeden ayrılması durumunda bunun ISS üzerindeki etkilerini en aza indirmek konusunda çalışacaklarına işaret ederek, "Biz kendi açımızdan, ISS ortaklarımızla güvenli bir operasyon için çalışma sözümüzü yerine getireceğiz." dedi.

Biden, Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda kararını henüz vermedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini ancak zamanın henüz netlik kazanmadığını söyleyen Kirby, görüşmede, Tayvan, Ukrayna ve ABD-Çin rekabetinin yönetilmesi gibi konuların ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Kirby, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusundaki kararını henüz vermediğini belirterek, yapılacak görüşmenin en önemli konularından birinin de bu olmasını beklediklerini dile getirdi.

Etiketler : Beyaz Saray ABD Joe Biden
İlk bölüm heyecanı

İlk bölüm heyecanı
Karaoke ile sahne deneyimi

Karaoke ile sahne deneyimi
Bir aşk defteri daha kapandı

Bir aşk defteri daha kapandı
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor
Sezonu kapattık

Sezonu kapattık
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda
Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda

Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda
İzleyenleri coşturdu

İzleyenleri coşturdu
Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX