Artemis Anlaşmaları'na 7 ülke imza attı

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14 Ekim 2020 Çarşamba 09:01:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 09:01:00

7 ülke imzalayarak ABD ile ortak hareket etme kararı aldı

Kaynak: AA

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ABD'nin uzay faaliyetlerini düzenleyen Artemis Anlaşmaları'na 7 ülkenin imza attığı açıklandı.

Uzayda yapılacak yeni keşif ve faaliyetlerde ortak hareket etmek üzere 7 ülke, ABD tarafından hazırlanan "Artemis Anlaşmaları" isimli belgeye imza atma kararı aldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis Anlaşmaları'nı 7 ülkenin imzalayarak ABD ile ortak hareket etme kararı aldığını duyurdu.

Anlaşma gereği, özel şirketlerin Ay kaynaklarını çıkarabilmesinin önü açılacak, çatışmayı önlemek için güvenlik bölgeleri oluşturulacak ve şeffaflık ilkesi gereği ülkelerin uzaydaki bilimsel keşif planlarını paylaşmaları sağlanacak.

Artemis Anlaşmaları'na imza atan ülkelerin Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Kanada, İtalya ve Lüksemburg olduğu belirtilerek, yakın zamanda başka ülkelerin de bu anlaşamaya dahil edileceği bildirildi.

NASA'nın resmi internet sayfasında Artemis Anlaşmaları ile ilgili, ''Ay altı uzay bölgesinde görevler ve operasyonlar yürüten çok sayıda ülke ve özel sektör oyuncusu ile sivil keşifleri ve uzay boşluğunun kullanımını yönetmek için ortak bir ilkeler kümesi oluşturmak çok önemlidir.'' ifadesine yer verildi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine'ın ilk olarak mayıs ayında duyurulan Artemis Anlaşmaları'nın, nükleer silahların uzayda kullanılmasını ve ulusların Ay veya diğer gök cisimleri üzerinde egemenlik iddiasında bulunmasını yasaklayan 1967 Dış Uzay Antlaşması'na dayanacağı yönündeki açıklamaları ABD basınında yer almıştı.

Bridenstine, "Artemis Anlaşmaları'nda Dış Uzay Antlaşması'nda yer almayan hiçbir şey yok. Bu, ulusları Dış Uzay Antlaşması'na uymaya zorlayan bir işlev." ifadelerini kullanmıştı.

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