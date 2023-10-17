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17 Ekim 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 14:30:00

5G yetkilendirme çalışmalarında rota belirleniyor

Kaynak: AA

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Türkiye, 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmalarını tamamlayıp elektronik haberleşmede yeni nesil mobil teknolojileri üretmeye yönelik yol haritasını belirledi.

12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) derlediği bilgiye göre, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli katma değerin artırılması, bu teknolojilerin etkin ve yaygın kullanılması yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabetçiliğin sağlanması, orta vadede Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, teknolojik gelişmeler ışığında kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarının rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

Kamu sahipliğinde bulunan elektronik haberleşme şirketleri, sektörde rekabeti ve altyapının bütüncül bir şekilde yönetimini sağlamak üzere yeni hizmet ve işletme modelleri göz önünde bulundurularak yeniden ele alınacak. Paydaşlarla işbirliği içinde rekabetin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak.

Yüksek hızlı, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli erişim imkanı sunan sabit ve mobil geniş bant altyapıları yaygınlaştırılacak. Elektronik haberleşme sektöründe rekabetin güçlendirilmesi amacıyla altyapı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı, altyapının ortak kullanımı ve tesis paylaşımı süreçleri iyileştirilecek. Elektronik haberleşme işletmecileri üzerindeki kamusal yükler hafifletilecek.

TEKNOLOJİ BAZINDA YERLİLİK ORANI TAKİP EDİLECEK

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren yerli firmaların çalışma alanları, iş gücü nitelikleri ve olgunluk seviyelerini içeren sektörel veri altyapısı oluşturulacak.

Yerli üretimde rekabet güçlendirilerek yerli ürünlerin küresel muadil ürünler kalitesine ve rekabetçi fiyatlara sahip olmaları sağlanacak.

Elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil mobil teknolojiler başta olmak üzere sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde araştırmadan ticarileştirmeye kadar tüm süreçleri kapsayan yerli üretim ve AR-GE destekleri verilecek.

Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirmelerde yerlilik oranı kriterlerinin yerli katma değeri artıracak şekilde belirlenmesi sağlanacak ve işletmeci altyapılarının teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek.

Yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine geçişin etkin bir şekilde yönetimi sağlanacak. Yeni nesil mobil hizmetlere geçiş sürecinde, eski nesil mobil haberleşme altyapıları ve kullanılan frekanslar kamu ve özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak gözden geçirilecek.

6G YOLUNDA ULUSLARARASI ÇALIŞMA

Geçmiş yetkilendirmelerde kazanılan deneyimle birlikte kullanıcı ihtiyaçları ve sektörel gelişmelere uygun şekilde uluslararası gelişmeler çerçevesinde yerli haberleşme altyapılarının kurulumu gözetilerek 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak, 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilecek.

Başta alçak yörünge uydular olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, yerlileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.

Etiketler : kalkınma planı 5g yerli üretim teknoloji
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