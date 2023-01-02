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02 Ocak 2023 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 11:44:00

50 bin yıl sonra yeniden geliyor!

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Kuyruklu yıldız, Dünya'nın çok yakınına gelmeye hazırlanıyor.

Dünya'ya son yaklaşımını 50 bin yıl önce yapan bir kuyruklu yıldız, Dünya'nın çok yakınına gelmeye hazırlanıyor. Comet C/2022 E3'ü (ZTF) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, Temmuz 2020'de NEOWISE kuyruklu yıldızından bu yana çıplak gözle görülen ilk kuyruklu yıldız olacak.

Comet C/2022 E3'ü (ZTF) şu anda Dünya'dan 180 milyon kilometre uzakta bulunuyor ve 1 Ocak'ta Güneş'e ulaşacak, etrafında dönecek ve ardından Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak. 1 Şubat 2023'te ise Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapması bekleniyor.

Etiketler : dünya kuyruklu yıldız güneş
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