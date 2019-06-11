40 metre çapında 7 binde 1 ihtimalle Dünya’ya çarpabilir

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2006 QV89 olarak adlandırılan 40 metrelik asteroidin bir şehir yok edecek büyüklükte olduğunu ve bu uzay taşının 7.000’de 1 Dünya’ya çarpma ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, bu oranın oldukça düşük olmasına rağmen asteroidin rotasından yüzde 100 emin olunmadığı ve Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu anlamına geldiğini belirtiyor. ESA’ya göre 40 metre genişliğindeki bu asteroid, insanlığı Dünya’dan silecek kadar güçlü olmasa da Çelyabinsk kazasından daha büyük sonuçlara yol açabilir.

Çelyabinsk olayı, 15 Şubat 2013 tarihinde yerel saate göre sabah 09.20 civarında parlak bir meteorun Rusya semalarında belirmesiyle başladı. Saatte yaklaşık 60 bin kilometre hızla hareket eden cisim Güney Ural bölgesini geçtikten sonra parlak bir ateş topuna dönüştü ve Çelyabinsk Oblastı semalarında yerden 15 ila 25 kilometre yukarıda patladı. Yaklaşık 500 kiloton TNT gücündeki açığa salınan enerjinin tamamına yakını atmosfer tarafından emildi.

Çoğunluğu şok dalgasının etkisiyle parçalanan pencerelerden dolayı bin 500 civarında kişi yaralandı. Bölgedeki altı şehirde 4 bin 300'den fazla bina hasar gördü. Aşırı parlak ışık saçan meteor Çelyabinsk'de gün ortasında gölge hareketlerine sebep oldu ve Sverdlovsk Oblastı, Tümen Oblastı, Orenburg Oblastı, Başkurdistan ve Kazakistan'dan gözlemlendi. Görgü tanıkları ayrıca ateş topunun sıcaklığını hissetti.

Yaklaşık 10 bin ton ağırlığındaki Çelyabinsk meteoru, 1908'deki Tunguska olayından sonra dünya atmosferine giren en büyük cisim oldu. Ayrıca çok sayıda yaralanmaya sebep olan ilk meteor. Meteor ancak atmosfere girdikten sonra fark edildi.





ESA, 2006 QV89 asteroitinin dünyaya en yakın geçişinin 9 Eylül 2019'da olacağını belirtti.

Southern Queensland Üniversitesi’nde Astrofizik profesörü olan Jonti Hormer, insanlığın asteroitler tarafından bitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu iddia ediyor.

Horner, "Güneş Sistemi, gezegenlerin oluşumundan kalan materyallerle çevrili durumda. Bunların birçoğu sabit rezervuarlar olan Dünya’dan uzaktaki Asteroit Kuşağı, Edgeworth-Kuiper Kuşağı ve Oort Bulutu gibi yerlerde sıkışmış durumda. Bu rezervuarlar devamlı olarak gezegenler arası uzaya objeler sızdırıyor. İç Güneş Sistemi, küçük toz zerreciklerinden kilometrelerce çaptaki asteroitlere kadar geniş bir alandaki çöplerin içerisinde yüzüyor. Bu çöplerin büyük çoğunluğu zararsız ancak gezegenimiz hâlâ büyük çarpışmaların izlerini taşıyor. Bu tarz olayların ne sıklıkla olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Büyük çarpışmaların sıklığıyla ilgili bilgilerimiz hâlâ kısıtlı." ifadesini kullandı.



