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14 Haziran 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 16:30:00

40 kişilik drone otobüs sürprizi

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ABD'de bir girişimci, Elon Musk'a meydan okudu! Kelekona şirketinin kurucusu Braeden Kelekona, 40 kişilik drone otobüsü fikrini ortaya attı.

ABD'de bir girişimci, Elon Musk'a meydan okudu! Kelekona şirketinin kurucusu Braeden Kelekona, 40 kişilik drone otobüsü fikrini ortaya attı. Kelekona, şimdilik sadece bir tasarım olan drone otobüsün dikey kalkış ve iniş yapabileceğini ifade etti.

Tasarıma göre 3D baskılı gövdeli drone, çeşitli pervanelere sahip sekiz itme vektörü fanı kullanarak yerden yükselecek. Bu fanlar dikey kalkış, ileri uçuş ve iniş dahil olmak üzere aracın uçuşunun her aşamasını çalıştıracak.

Araç, bir keşif balonu veya uçan daireye benzeyen bir uçak gibi.

Etiketler : ABD DRONE Elon Musk Kelekona şirketi
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