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09 Kasım 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 09:59:00

30 adet sipariş yolda! AKINCI TİHA'da kullanılacak

Kaynak: SavunmaSanayist

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Ukrayna merkezli Motor Sich şirketi, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'nda kullanılmak üzere 30 adet Al-450 Turboprop motor teslim edecek.

Savunma ürünlerinin ihracatından sorumlu olan Ukraynalı Ukroboronprom şirketine bağlı olan Ivchenko-Progress, Motor Sich şirketine 30 adet Al-450T Turboprop motoru siparişinde bulundu. 28 Ekim 2021 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında söz konusu motorlar, AKINCI TİHA'da kullanılmak üzere Baykar Savunma'ya teslim edilecek.

SavunmaSanayist'in haberine göre; şirket, 7 milyon 92 bin ABD Doları değerindeki sözleşme kapsamında Al-450T motorlarını 2022 yılı sonuna kadar Ivchenko-Progress'e teslim edecek. Sözleşme tutarına göre bir adet Al-450T motoru, 236.4 bin ABD Doları bedele sahip.

Hatırlanacağı üzere Baykar Savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri için 29 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen törenle ilk 3 adet AKINCI TİHA'nın teslimatını gerçekleştirmişti. Bahsi geçen TİHA'lar, halihazırda görev yapacakları üslere intikallerini tamamlamış durumdalar.

AKINCI TAARRUZİ İNSANSIZ HAVA ARACI

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı'ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği 'bazı' görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.

Etiketler : Savunma ürünleri AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Baykar Savunma
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