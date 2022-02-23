3 boyutlu biyo-yazıcıyla yapay damar üretildi

INVAMED & RD Global'in üretim kampüsünde, laboratuvar ortamında yapay damar üretildi. Yüksek teflon teknolojisi, biopolimer ve 3 boyutlu biyo-yazıcı kullanılarak üretilen damarın, kalp damar ve nörovasküler protezlerinde kullanılması hedefleniyor. Bu önemli gelişme, 3 boyutlu yazıcılar ve lazer teknolojisi sayesinde canlı dokuya tamamen kaynaşma özelliği ile organ nakli bekleyen hastalara umut veriyor.

