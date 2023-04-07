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07 Nisan 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:30:00

22 ülke ASELSAN silahlarıyla korunuyor

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisinin uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) konusundaki başarısı yeni teslimat ve ihracat adımlarıyla artarak sürüyor.

Türk savunma sanayisi kara, hava ve deniz muharebesine yönelik platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine veriyor.

İhtiyaca göre çeşitli özellikleri bulunan, alternatif silahlar takılabilen ve modüler yapıya sahip bu sistemler, zorlu coğrafi koşullara dayanacak ve sert çatışma ortamlarına uygun şekilde askeri standartlarda tasarlanıyor.

Üzerlerindeki çeşitli sensörler sayesinde hedef tespiti, hareketli hedef takibi, hedefin mesafesini algılayabilme ve balistik çözümlerle yüksek isabet oranıyla ateş edebilme kabiliyetine sahip sistemler, uzaktan komuta edilebilme ve talebe göre araç içinden mühimmat yükleme gibi özelliklerle de personelin çatışma esnasındaki güvenliğini üst seviyede tutuyor.

ASELSAN söz konusu sistemler için geçen yıl yoğun bir çalışma yürüttü.

UKSS'ler geçen yıl Bangladeş ve Kosova gibi yeni son kullanıcıların beğenisine sunuldu. Daha önce UKSS satışı yapılmamış Nijerya ve Irak gibi ülkelerle yeni sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN UKSS'lerin kullanıldığı ülke sayısı 22'ye çıktı. Söz konusu ülkelerde 4 binden fazla UKSS son kullanıcıların hizmetine sunuldu.

UKSS'ler ASELSAN'ın ihracat çalışmalarında da önemli bir yer tuttu. 2022 yılında tamamlanan başlıca projeler kapsamında 50 adet VAB aracı Katar'da modernize edildi. Araçlar Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nin yanı sıra yakın mesafe gözetleme, sürücü görüş, V/UHF telsiz ve iç haberleşme sistemleriyle donatıldı.

ASELSAN, araçları 4 ay gibi kısa sürede modernize edip 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'a sundu.

MACARİSTAN'IN ZIRHLILARINI, PAKİSTAN VE KATAR'IN GEMİLERİNİ KORUYOR

Nurol Makina tarafından Macaristan'a ihraç edilen 32 Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracın tümüne Sarp sistemi entegre edildi.

Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi kapsamında ilk defa Nefer insansız silah kulesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

5 adet GABYA sınıfı gemiye toplam 10 Stamp-2 silah sistemi entegrasyonu yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Pakistan MİLGEM, MİLGEM 5 ve Çok Amaçlı Amfibi Gemi TCG Anadolu projelerinde de Stop silah sistemleri teslimatı tamamlandı.

Aynı zamanda Dearsan karakol botu, Pakistan OPV projesi ve Katar LCT ve LCM gemileri kapsamında 5 adet Muhafız ve 4 adet Stamp-2 sistemi teslimatı gerçekleştirildi.

Etiketler : aselsan savunma sanayi silah

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