VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Pfizer: Kovid-19 aşısı 5 yaş altı grup için etkili
Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadı
Başkan Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladı
Bakan Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'e gidiyor
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Avrupalı Yayıncılara Terörizme Karşı Durma Çağrısı
Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Mersin ve Muğla'da çıkan orman yangınl...
ABD Ukrayna'ya yalan mı söyledi?
Öğretmen ataması yapılacak mı?
Savunma Sanayii Başkanlığı müjdeyi duyurdu
İsrail'de İran paniği!
Başkan Erdoğan, Sude Naz Akkuş'un cenazesinde konuştu
Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü
En tatlı festivalde 200 kişi yarıştı
En çok virüs Windows'da
Evlat edindikleri bebek otizmli çıktı, onlar vazgeçmedi
Nurullah Dede mezarlığın gönüllü çalışanı
Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler
Bolluk Şenliği'nde 10 ton keşkek dağıtıldı
Bütün yaz gezecekler
Yeni sezonda ekranda
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00:00

2027'ye kadar 6 denizaltı hizmete alınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen yeni tip denizaltı projesi kapsamında, havadan bağımsız tahrik sistemi ile birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış 6 denizaltının 2027'ye kadar hizmete alınması planlanıyor.

Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Thyssen Krupp Marine Systems arasında imzalanan sözleşmeyle havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 denizaltı inşa edilmesi ve bunların Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine verilmesi amaçlanıyor.

"Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine haiz denizaltılar bu özellikleriyle Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor.

Birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılan denizaltıların 68,35 metre uzunluğunda, mukavim tekne dış çapının 6,3 metre, deplasmanının 1850 ton, personel sayısının ise 40 olduğu öğrenildi.

PİRİ REİS'İN BU YIL HİZMETE GİRMESİ PLANLANIYOR

Proje kapmasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapımı süren ilk denizaltı Piri Reis'in bu yıl içinde hizmete alınması hedeflenirken, bugün havuza çekim işlemi gerçekleştirilen Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in ise 2027'de hizmete girmesi planlanıyor.

Bunların yanı sıra denizaltılar Muratreis'in 2024, Aydınreis'in 2025, Seydialireis'in ise 2026 yılında hizmete alınmasıyla beraber, 2027 yılına kadar yeni tip 6 denizaltının donanmaya kazandırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı gibi birçok devlet kurumu koordineli şekilde çalışıyor.

Proje kapsamında ASELSAN, HAVELSAN, STM, Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, MİLSOFT, AYESAŞ, Koç Bilgi Savunma, İ-Marine gibi birçok özel sektörün denizaltı platformuna ve su altı teknolojisine yönelik tasarımlarını ve üretimlerini gerçekleştirdikleri ürünler kullanılıyor.

PROJEDE YAKLAŞIK 30 YERLİ FİRMA GÖREV ALDI

Yaklaşık 30 yerli firmanın görev aldığı projede, birçok yerli firmaya teknoloji transferleri yapılarak, önümüzdeki yıllarda denizaltı platformları ve su altı araçlarında kullanılacak sistem ve cihazların tasarım, üretim ve testlerini yapabilme kabiliyetleri kazandırıldı.

Proje kapsamında yürütülen teknoloji transferi, altyapı geliştirme ve yerlileşme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarından biri, STM firmasının Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait "Agosta 90B" yarı ömür modernizasyonları için açılmış uluslararası ihalenin kazanılmasıyla görüldü.

Bu sözleşme ile ilk defa bir yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firması ana yüklenici olarak seçildi. İlk kez denizaltı tasarım, mühendislik hizmetleri ile çeşitli sistemlerin ihracatına kapı aralanmış olup, yerli ve milli imkanlarla birçok firma tarafından üretilmiş ürünler diğer ülkelerin envanterine girdi.

Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri de gerçekleştirilirken, yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde başlanıldı.

Etiketler : Kocaeli AR-GE faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığı
Hem yazdı hem oynadı

Hem yazdı hem oynadı
Doğuş'la çok mutluyum

Doğuş'la çok mutluyum
Selin ‘Annesinin Kuzusu'

Selin ‘Annesinin Kuzusu'
Düğün ertelenmedi

Düğün ertelenmedi
90'ları dinleyen kesim var

90'ları dinleyen kesim var
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Cannes gururu

Cannes gururu
İl il gezecek

İl il gezecek
Festival gibi bayram

Festival gibi bayram

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX