2019'un en akıllı telefonu

Mobil cihaz sektörüne hareketlilik katan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, son dönemde ürettiği akıllı telefonlarıyla sektöre damga vurmaya devam ediyor. Ürettiği her yeni cep telefonunu, diğer cihazlarından ve rakip cihazlardan daha üstün özelliklerle donatan teknoloji devi, 2019’da piyasaya sürdüğü P30 Pro modeliyle adeta piyasaları salladı.

100’DEN FAZLA UZMAN OYLADI

Firmanın ürettiği cihaz sahip olduğu teknik ve donanımsal özelliklerini uluslararası arenada da birincilikle taçlandırdı. Huawei P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri 2019'da (European Hardware Association Awards 2019) “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinde en üst sırada yer aldı. Ödül alması beklenen cihazlar, Avrupa'nın önde gelen teknoloji yayınlarından 100'ün üzerinde deneyimli editör tarafından, incelendi, aday gösterildi ve ardından mevcut en iyi donanım için oy kullanıldı.

2018’İN LİDERLİĞİNİ KAPTI

Geçen yılki “En İyi Akıllı Telefon Ödülü” Huawei P20 Pro'ya ve 2019'daki en büyük ödül ise Huawei P30 Pro'ya verildi. ‘SuperSpectrum Sensörü’, ‘Optik SuperZoom Lensi’ ve yeni bir ‘Uçuş Süresi (ToF) Kamerası-Gelişmiş Optik’ ve ‘AI’ görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde bir dizi yenilikçi özelliğiyle Huawei'in amiral gemisi P30 Pro pek çok üst editörden tam puan aldı. Avrupa Donanım Birliği’nden yapılan açıklamada, “Huawei bir kez daha Avrupa Donanım Birliği’nin En İyi Akıllı Telefon Ödülü’nü elde ettiği için çok mutluyuz. Kendilerini kutlarız” ifadeleri kullanıldı.

İNCE DETAYLARI YAKALAYIN

Mobil teknoloji alanının uzman ve yetkili kişilerinin incelemeleri ve oylamalasıyla, diğer akıllı telefonlar arasından sıyrılıp liderliği kapan P30 Pro’nun özelliklerine bakıldığında ise en dikkat çekici ayrıntının kamerası olduğu görülüyor. Telefonun kamerası hem gece hem de gündüz ortaya koyduğu performansıyla adeta kullanıcıları büyülüyor. En karanlık anlarda bile kamerasıyla en küçük detayları rahatlıkla gösteren cihaz, karanlık bir gecede, fark yaratan aydınlık fotoğraflar çekilmesine imkan veriyor. Ayrıca Huawei P30 Pro, mekanın ve ışığın rengini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

FOTOĞRAFÇILIĞA YENİ BİR SOLUK

Cihazın dörtlü kamera sistemi tam anlamıyla göz kamaştırıyor. Dünyanın en iyi kamera markalarından birisi olan Lecia'dan yana tercih yapılan cihazda Super Zoom Lens özelliği mevcut. Kamerada tam 40 MP gibi muhteşem bir çözünürlük söz konusu. Süper algılama özelliği ise adeta göz kamaştırıyor. Ultra geniş açılı lens ise 20 MP özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca Huawei P30 Pro'nun bu bölümünde TOF kamera da mevcut. Bu sayede çekilen fotoğraflarla fark yaratmak artık çok kolay. Bunlarla birlikte Super Zoom Lens teknolojisi tam 10x olacak şekilde hibrit bir yakınlaştırma yapabiliyor. 50x özellikli yakınlaştırma ise çok uzaktaki bir objeyi bile önünüze getirebiliyor.

Genel özellikler

İşletim Sistemi: Android 9 (Pie) EMUI 9.1 Arayüzü

Bellek (RAM): 6GB

İşlemci Hızı: Kirin 980 2.6GHz

Dahili Hafıza: 128GB

Harici Hafıza: 128 GB'ye Kadar Arttırılabilir Hafıza (Nano Hafıza Kartı)

Ekran Boyutu: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2340x1080 Piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Tipi: OLED

Arka Kamera: 40MP+20MP+8MP

Ön Kamera: 32MP

Video Çözünürlük: 3840x2160 Piksel

Video Kayıt: 4K 60 Kare/Saniye

Pil Türü: 4200mAh

Sim Kart: Dual Sim (Çift Sim Kart)

Hızlı ve paylaşımlı şarj

Huawei P30 Pro, kolay ve hızlı şarj edilen bir özelliğe sahip. Sadece yarım saatlik bir süre içinde şarj seviyesi yüzde 70'e kadar ulaşıyor. P30 Pro, ayrıca ters şarj özelliği sayesinde enerji akışını başka cihazlarla da paylaşabiliyor. Üstelik zaman almıyor.