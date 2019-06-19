12 ışık yılı uzaklıkta, Dünya'ya en çok benzeyen iki öte gezegen bulundu

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Astronomlar, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya’ya en çok benzeyen iki öte gezegen buldu.

Gökbilimciler yeni tespit edilen öte gezegenlerin her ikisinin de kütlesinin Dünya ile neredeyse aynı olduğunu ve her iki öte gezegenin de suyun yüzeylerine yağmasına ve birikmesine izin verebilecek yörüngelerde olduğunu açıkladı.

Sadece 12.5 ışık yılı uzaklıktaki Koç takımyıldızında bir komşu yıldızın yörüngesinde bulunan bu iki öte gezegenden biri aslında şimdiye kadar keşfettiğimiz Dünya ile en büyük benzerliği taşıyabilir.

Göttingen Üniversitesinden bir astrofizikçi olan Zechmeister, “İki öte gezegen, Güneş Sistemimizin iç gezegenlerine benzemektedir. Sadece Dünya'dan biraz daha ağırlar ve suyun sıvı formda olabileceği yaşanılabilir bölgede bulunuyorlar.” diyor.

Teegarden olarak isimlendirilen yıldız, yakınlığına rağmen, 2003'te keşfedildi. Yıldızın sekiz milyar yaşında veya güneşin neredeyse iki katı olduğunu tahmin ediyorlar. Bu, yörüngede dönen gezegenlerin de muhtemelen kendisi kadar yaşlı olduğu anlamına gelir. Bu yüzden yaşam gelişmeye yetecek kadar vakit olmuştur.

Öte gezegenleri doğrudan gözlemlemek çok zordur. Çünkü yakınlarında her zaman bir yıldız vardır. Yıldızlar gezegenlerden hem çok daha büyük hem de çok daha parlak oldukları için yakınlarında bulunan öte gezegenlerin gözlemlenmesini hayli zorlaştırırlar. Ancak bir öte gezegen, yıldızı ile Dünya’nın arasından geçerken yıldızdan Dünya’ya ulaşan ışık miktarında azalma olur. Bu durum bir yıldızdan Dünya’ya ulaşan ışık miktarının ölçülmesiyle o yıldızın etrafında bir gezegen olup olmadığının anlaşılmasını sağlar. Günümüzde öte gezegen keşfetmek için yaygın olarak kullanılan bu yöntem, transit yöntemi olarak adlandırılır.

Ekibin Astronomy & Astrophysics'te yayımladığı araştırma sonucunda, "Üç yıl süren yakın gözlemden sonra, yörüngedeki nesneler tarafından üretilen herhangi bir ‘yalpalamayı’ izlemek, 200'den fazla ölçüm sonucunda şimdi Teegarden b ve Teegarden c olarak adlandırılan iki yeni öte gezegenin varlığını göstermektedir." denildi.