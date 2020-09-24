Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaynak: Akşam
Dünya yıldızı İsveçli Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i koronavirüs testi pozitif çıktı. Dünyaca ünlü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse yakalandı.
OLASI BEŞİKTAŞ EŞLEŞMESİNDE FORMA GİYEMEYECEK
Koronavirüs testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 Ekim'de oynanacak play-off turunda olası Beşiktaş-Milan eşleşmesinde forma giyemeyecek.