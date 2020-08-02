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02 Ağustos 2020 Pazar 10:01:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 10:05:00

Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti!

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Milan'a transfer olduktan sonra İtalyan ekibini ayağa kaldıran Zlatan Ibrahimovic bir kez daha tarihe geçti!

Milan, Serie A'nın son haftasında Cagliari'yi konuk etti ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla kapattı.

Takımın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 44. dakikada penaltı kaçırmasına karşın 55. dakikada sahneye çıkarak golünü attı.

Opta'ya göre bu sezon ligdeki 10. golüne ulaşan İsveçli efsane, Serie A tarihinde bunu gerçekleştiren en yaşlı oyuncu (38 yıl 302 gün) oldu.

Ibrahimovic’ten önce bu rekor 1950’li yıllarda bunu başaran Silvio Piola’ya (38 yıl 127 gün) aitti.

Milan bu sonucun ardından puanını 66'ya yükseltti ve sezonu altıncı sırada tamamlayıp Avrupa Ligi biletini aldı.

Devre arasında takıma dahil olan Ibrahimovic formuyla Milan'ın yükselişinde önemli rol oynadı.

Geçtiğimiz günlerde kulübün televizyon kanalına konuşan Ibrahimovic, "Benjamin Button gibiyim. Ama ben hep genç oldum. Hiç yaşlı olmadım" ifadelerini kullanmıştı.

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