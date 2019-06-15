Yusuf Yazıcı Avrupa'ya gitmek istiyor

SÜPER Ligi 4’üncü sırada kapatarak Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor’un başarısında önemli pay sahibi olan isimlerden olan Yusuf Yazıcı’dan ayrılık talebi. Son olarak milli sağ bek Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille’in hem kendisine hem de Bordo-Mavili kulübe resmi teklifte bulunduğu 22 yaşındaki futbolcunun yönetime başvurup, “Bırakın beni Avrupa’ya gideyim. Hem Avrupa hayallerim gerçekleşsin hem de kulübe maddi olarak katkı sağlayayım” dediği öğrenildi. Yusuf, milli takım kampında kendisine “Lille’e gel” diyen Zeki’ye “Neden olmasın” cevabı vermiş ve bu diyaloğu sosyal medyadan paylaşmıştı. Fransız ekibi Yusuf için Trabzon’a 12 milyon euro teklif ederken, bazı İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri de Karadeniz ekibine bu rakama yakın paralar önermişti. Bu arada Trabzonspor’un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, “Kulübe çare olacaksa, ekonomik durum buradan gelecek parayla düzelecekse bana göre Yusuf ve Abdülkadir Ömür satılmalıdır” açıklamasını yaptı.

(Star)