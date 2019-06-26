Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ancak Bursaspor ile henüz resmi olarak yollarını ayırmayan Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirip bir fotoğraf paylaşmıştı.

A Spor’un haberine göre, Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması, Fatih Terim'i kızdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Yusuf Erdoğan'ın bir mağazada Galatasaray formasını üzerinde denediği görülmüştü.