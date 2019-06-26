26 Haziran 2019 09:06 | Çarşamba
Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı
Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımının Fatih Terim'i kızdırdığı öğrenildi.
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ancak Bursaspor ile henüz resmi olarak yollarını ayırmayan Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirip bir fotoğraf paylaşmıştı.
A Spor’un haberine göre, Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması, Fatih Terim'i kızdırdı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Yusuf Erdoğan'ın bir mağazada Galatasaray formasını üzerinde denediği görülmüştü.
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