26 Haziran 2019 16:15 | Çarşamba
Yusuf Erdoğan, Galatasaray forması giymesi nedeniyle özür diledi
Galatasaray forması giyen Bursasporlu Yusuf Erdoğan, "Formayı giyerek hata yaptım, özür dilerim" dedi.
Galatasaray forması giyen Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, hata yaptığını itiraf etti.
"ÖZÜR DİLERİM"
Yusuf Erdoğan, "Formayı giyerek hata yaptım, giymemeliydim! Heyecana kapıldım, özür dilerim. İstanbul'a giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağım" dedi. (Aspor)
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