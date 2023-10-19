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19 Ekim 2023 Perşembe 11:47:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 11:47:00

Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın en iyisine aday

Kaynak: AA

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Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın en iyisine aday gösterildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, maçın 58. dakikasında attığı şık golle A Milli Futbol Takımı'nı Letonya karşısında 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp Aleksandar Mitrovic, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

Oylama yarın saat 16.00'da sona erecek.

Etiketler : YunusAkgunGolü EURO2024Elemeleri EnİyiGol
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