30 Haziran 2019 11:15 | Pazar
Yunus Akgün, Fatih Terim onay verirse Lazio'ya transfer olacak
İtalyan devi Lazio, Yunus Akgün için Galatasaray’la temasa geçti. Yönetim, Fatih Terim’in kararına göre hareket edecek.
Teknik Direktör Fatih Terim’in geçen sezon sahneye sürdüğü genç isimlerden Yunus Akgün’e Lazio’nun talip olduğu öğrenildi.
Calciomercato’da yer alan habere göre; Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile temasa geçti. Yönetim, Terim ile görüştükten sonra İtalyanlar’a Yunus için kararını bildirecek.
(Star)
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