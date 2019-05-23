Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü

Olympiakos küme düşürüldü

Açıklama da Yunanistan Basketbol Ligi Yönetimi’nden geldi. Yunanistan Basketbol Ligi Yönetimi, Olympiakos’un küme düşürüldüğünü duyurdu.

Savuma dilekçeleri hazırlatılmıştı

Olympiakos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Ligi normal sezonunda son hafta maçlarında kurallara aykırı teşvik olduğu iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne konuyla ilgili savunma dilekçelerini hazırlamıştı.

Korkak tavuk göndermesi…

Öte yandan Olympiakos'un Adriyatik Ligi'ne katılmayı planladığı gelen haberler arasında. OAKA'daki gecenin en ilginç karesi ise Olympiakos'un boş benchine 'korkak tavuk' göndermesiyle tavuk bırakılması oldu.

(Ajansspor)