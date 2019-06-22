22 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
Yerry Mina’da umut ışığı
YERRY Mina’yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Everton’un stoper takviyesini bekliyor
GÜNEŞ
■ Premier Lig ekibi, Diego Llorente’yi kadrosuna kattığı an Kolombiyalı stoperi gönderecek. Geçen sezon Barcelona’dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki oyuncu, Everton formasını sadece 15 maçta giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
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