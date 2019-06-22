Yerry Mina’da umut ışığı

GÜNEŞ

■ Premier Lig ekibi, Diego Llorente’yi kadrosuna kattığı an Kolombiyalı stoperi gönderecek. Geçen sezon Barcelona’dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki oyuncu, Everton formasını sadece 15 maçta giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.