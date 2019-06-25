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25 Haziran 2019 12:25 | Salı

Yeni Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor

Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Yeni Malatyaspor, transfer döneminin başında Jahovic ve Fofana'yı kadrosuna katarak ileri ucunu zenginleştirdi. Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, "Anlaşmaya vardığımız iki oyuncumuz da ileri uçta görev alıyor. Her takım gol atmak ve ofansif oynamak ister. Biz de her mevkimizi olduğu gibi hücum hattımızı da sağlamlaştırmak istiyoruz" dedi.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2017-2018 sezonunda yaşadığı gol sorunu ile yeniden karşılaşmamak için transferde hücum hattına ağırlık vermeyi sürdürüyor.

Süper Lig'deki ilk tecrübesinde rakip ağları 38 kez havalandıran Malatya ekibi, yaptığı transferler sayesinde geçen sezon 47 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon da transferde ağırlığı hücum hattına veren Yeni Malatyaspor, geçen sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen Fildişi Sahilli ofansif orta saha oyuncusu Moryke Fofana ve Kuzey Makedonyalı santrfor Adis Jahovic'i kadrosuna katarak ileri ucunu zenginleştirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve anlaşmaya varılan oyuncuların kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Takımda her mevki için belirlenen futbolcularla görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Gündüz, "Anlaşmaya vardığımız iki oyuncumuz da ileri uçta görev alıyor. Her takım gol atmak ve ofansif oynamak ister. Biz de her mevkimizi olduğu gibi hücum hattımızı da sağlamlaştırmak istiyoruz. Fofana ve Jahovic'in bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "İyi oyuncularla anlaşma imzaladık"

Görüştükleri oyuncuların olduğunu kaydeden Gündüz, "Süper Lig'e çıktığımız günden beri transfer konusunda ince eleyip sık dokuyacağımızı söyledik. Bu çizdiğimiz yoldan da asla taviz vermeyerek, gerçekten iyi oyuncularla anlaşmalar imzaladık. Şimdi önümüzde yeni bir sezon ve buna artı olarak UEFA Avrupa Ligi maçları var. Biz yine aynı kararlılıkla takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncularla anlaşacağız. İnşallah her seferinde olduğu gibi bu sefer de yanılmayız." ifadelerini kullandı.

Gündüz, hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA organizasyonunda mücadele edeceklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilindiği gibi iki kulvarda da mücadele edeceğiz. Biz iki yerde de başarılı sonuçlar alabilecek güçte bir takımız. Bunun için kadro derinliği şart. Bu çerçevede görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, futbolcularla anlaşmaları tamamlayarak güzel bir kamp dönemi geçirmek. Ekonomik olarak kulübümüzü zora sokmadan, akılcı ve katkı sunan oyuncuları renklerimize bağlayarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah şehrimizin ve taraftarlarımızın desteğiyle iki ligde de başarılı olacağız." (AA)

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