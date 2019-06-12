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12 Haziran 2019 13:17 | Çarşamba

Yeni Malatyaspor'dan Sergen Yalçın ve UEFA açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu tamamlayan ve gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Haziran'da topbaşı yapmayı planlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu tamamlayan ve gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, sezona erken başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk defa mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlamayı başardı. İkinci sezonunu ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlılar, ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

UEFA organizasyonunda ilk maçını 25 Temmuz'da oynaması beklenen Evkur Yeni Malatyaspor, sezona erken "merhaba" diyerek hazırlıklarına 25 Haziran'da başlamayı planlıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde olağan genel kurullarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.

Kulüpte görev dağılımının Başkan Adil Gevrek tarafından bir hafta içerisinde yapılacağını dile getiren Gündüz, "Çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor, tüm Malatyalılar'ın kulübü ve her kesimden arkadaşlarımız yeni yönetimde yer aldı, herkese başarı diliyorum. Eskiden görev yapan diğer yöneticilerimize de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

- "Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var" 

Erdal Gündüz, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını hatırlatan Erdal Gündüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanımız transfer komitesini oluşturdu. Transfer komitemiz, sezonun bitimine 3 hafta kala çalışmalarına başladı. Görüştüğümüz, izlediğimiz oyuncular var. Bu sezon da transferde ince eleyip sık dokuyacağız ve takımın ahengine göre oyuncular alacağız. Rehavete kapılmadan, yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz." 

- "Hedefimiz gruplara kalmak" 

Malatya'nın 16 yıl önce UEFA Kupası heyecanını yaşadığını anımsatan Gündüz, o özlemi de sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerine dikkati çeken Gündüz, şunları kaydetti:

"Organizasyonda 3 ön eleme maçı oynayacağız. İlk maçımızın da 25 Temmuz'da olacağı tahmin ediliyor. Bundan dolayı normalde temmuz ayında başlayacak sezon hazırlıklarımızı haziran ayına çektik. Hedefimiz gruplara kalmak. Her zaman takımının yanında olan taraftarlarımızın desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyorum."

(AA)

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