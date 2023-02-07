Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkazda cansız bedeni bulundu

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."