Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkazda cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan."
Başımız sağ olsun!— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023
Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Seni unutmayacağız güzel insan.�� pic.twitter.com/15yjH9Sa1H