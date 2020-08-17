Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hikmet Karaman ile yarın konuşulacak ve mukavele karşılıklı feshedilecek. Takıma verdiği emeklerden dolayı Karaman'a teşekkür ederiz. Yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenörümüz Hakan Çalışkan çalıştıracak." ifadelerini kullandı.