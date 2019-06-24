Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer ettiğini duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde Göztepe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Jahovic, 1.5 yılın ardından Atiker Konyaspor'a veda etti.

Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic, Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'a imza attı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Adis Jahovic transferi için Konyaspor ve 32 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları eleme maçları nedeniyle transferde hızlı hareket ettiklerini belirten Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sözleşmesi biten isimlerden Murat Yıldırım ile anlaşmaya vardıklarını, Guilherme ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söyledi.