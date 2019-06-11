Yeni ipuçları bulundu! 4 yıl sonra ortaya çıktı

  • Bist 100
    92.825
  • Dolar
    5,8200
  • Euro
    6,6026
  • Altın
    250,0358
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
Salih Uçan, Galatasaray'a imza atmak için Fatih Terim'in son kararını bekliyor Salih Uçan, Galatasaray'a imza atmak için Fatih Terim'in son kararını bekliyor
Fenerbahçe, Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı Fenerbahçe, Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı
Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı
Son Dakika... Tunceli'de çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika... Tunceli'de çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu
Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu
Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak
Galatasaray'da Ever Banega seferberliği başlıyor Galatasaray'da Ever Banega seferberliği başlıyor
Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor
Van'da 4 terörist öldürüldü Van'da 4 terörist öldürüldü
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu
Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
Uber'in 'uçan taksi' hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak Uber'in 'uçan taksi' hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak
ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’dan Türkiye açıklaması ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’dan Türkiye açıklaması
Çin dolar yerine altın alıyor Çin dolar yerine altın alıyor
Kartal Türkiye pazarına çıktı Kartal Türkiye pazarına çıktı
Gelin görüşelim Gelin görüşelim
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Haziran 2019 14:34 | Salı

Yeni ipuçları bulundu! 4 yıl sonra ortaya çıktı

Trabzon'da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsü yönelik silahlı saldırıyla ilgili polise yeni biri ihbar geldi. Silahlı saldırıyla ilgili yeni bir ipucu bulan polis, çalışmalara 4 yıl sonra yeniden hız verdi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Sürmene İlçesi Balıklı Mahallesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsüne yönelik silahlı saldırı gerçekleşmişti.

Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüs içerisindeki Fenerbahçe kafilesinde yer alan futbolcu, yönetici ve kulüp çalışanlarının ifadesinin alınma için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı göndermişti. 

Savcı, yurt dışı yazışmalarla yabancı futbolcuların adres tespitinin yapılmaya çalışıldığı sırada, yeni deliler bulunması için dosyayı Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gönderdi.

SALDIRGAN AVUKATIN OFİSİNİ ARAMIŞ

Trabzon Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma yaparken, 4 yıl sonra yeni bir ihbar aldı. Emniyete gelen ihbarda, olay günü bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği fakat dönemin başsavcısının, 'Saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak' şeklindeki söylemlerin ardından saldırganın teslim olmaktan vazgeçtiğini belirtti. Alına ihbarın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, faili bulmak için harekete geçti.

SALDIRGANIN TELEFONU ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırıdan 3 gün sonra Trabzon'da bulunan avukatın ofisinin arayan kişinin olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediğini ve telefona çıkan ofis çalışanı tarafından avukatlık bürosuna davet edildiğini belirledi. Polis, avukatlık bürosunun 32 … nolu telefonu o tarihte kimlerin aradığının tespiti için çalışma başlattı. Avukatlık ofisini arayan telefonların kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan analiz çalışmasını sürdüğü öğrenildi.

İŞTE 4 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıktı. Olay yeri ile ilgili hazırlana krokiler, ayak izlerini tespiti ve tüfeğin bulunduğu devran deresi raporlarda yer aldı. Bir arpa boyu yol alınamadığı soruşturmada 4 kişi hakkında fezleke hazırlandığı ve geri iade edildiği belirlenirken, soruşturmayı yürüten polis şefi, ilçe müdürleri, savcı ve hakimin FETÖ'den ihracı akıllardaki soruları halen koruyor.

Yıldırım'dan hodri meydan
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler
Ek ödemeye 230 lira zam
Diriliş Osman için yapımcıdan 'Hoş geldin' mesajı
Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Ölümden döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin
"Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin"
Çin'in uçak gemisi Liaoning, Pasifik Okyanusu'na açıldı
Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!
Binali Yıldırım: Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik
Emre'ye fırçayı uzatan Siamang: En büyük Türkiye
TBMM Genel Kurulunda Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor
Ardahan'da 50 haneli köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto
HDP'li vekil Paylan'dan Küçükkaya'yı kızdıran sözler
Canınız sağolsun!
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ