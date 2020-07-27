  • BIST
    1195.67
  • Dolar
    6,8634
  • Euro
    8,0672
  • Altın
    428,6360
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ayırdı
Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş'tan rekor uçuş
ABD Başkanı Trump: İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek
Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama: Korona daha uzun süre peşimizi bırakmayacak
Fıkra gibi olay! Maske takmayan keçi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti
Bağdat'ta askeri üsse roketli saldırı
Aydın'da ilginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 209'a yükseldi
Samsun'da ormanlık alanda yangın
İzmir'de otomobil üzerindeki sürücü ayaklarıyla araç kullandı
Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti
Başkan Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti
MEB'den önemli hazırlık! Okullarda bu uygulamalar olacak
Bakan Akar, Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı
ABD'li ilaç şirketi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı
Başkan Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması
Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'da
Göksel Gümüşdağ: Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum
İzmirli YKS birincisi başarısını 'evde kal'maya bağladı
Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş
Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 23:43:00

Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş'tan rekor uçuş

Kaynak: AA

ABONE OL

Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçarak, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine indi ve Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

Çameli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde bir araya gelen 42 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı.

Milli sporculardan Gülşah Hoş, gerçekleştirdiği 7 saat 42 dakikalık uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar'a inerek Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru'nun yeni sahibi oldu.

Bu alandaki eski Türkiye rekorunun 1 Temmuz'da Ankara'dan Konya'ya paraşütle 201 kilometre uçan Merve Gülşah Arslan'a ait olduğu belirtildi.

Gülşah Hoş, 239,2 kilometre uçarak Türkiye'de en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hoş, "Mesafe açısından günün potansiyeli daha fazlaydı, o yüzden sanki tam olmamış gibi hissediyorum. Keyif alma açısındansa uzun zamandır uçmaktan bu kadar zevk almamıştım." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER