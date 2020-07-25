Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Katar ekiplerinden Al Sadd'ın teknik direktörü Xavi, koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İspanyol çalıştırıcı, "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.
Al Sadd'ın bugün Al Kohr ile oynayacağı müsabakada takımın başında David Prats yer alacak.
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