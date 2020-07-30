Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüsü yendi.
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'dan yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in gözetiminde gerçekleştirildi.
Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
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