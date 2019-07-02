West Ham United, Gary Medel'in peşini bırakmıyor

Şili basınında çıkan haberlere göre, Medel için West ham United’ın Copa America sonrası Beşiktaş’ın kapısını çalacağı ve 8 milyon euroluk bir öneride bulunacağı belirtildi. Medel Copa America’da Şili’nin oynadığı 4 maçta da 11’de yer aldı.

(Star)