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23 Temmuz 2020 Perşembe 07:33:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 07:33:00

West Bromwich Albion, İngiltere Premier Lig'e yükseldi

Kaynak: AA

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İngiltere Championship'in son haftasında Queens Park Rangers ile 2-2 berabere kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Championship'in 46. haftasında bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görev yaptığı West Bromwich Albion, Queens Park Rangers'ı ağırladı.

Konuk takım, 34. dakikada Ryan Manning'in golüyle 1-0 öne geçti. West Bromwich Albion, 44. dakikada Grady Diangana ve 49. dakikada Callum Robinson'ın attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı. Queens Park Rangers'ta Eberechi Eze'nin 61. dakikada kaydettiği golle mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 83 yapan West Bromwich Albion, Brentford ve Fulham'ın 2 puan önünde sezonu ikinci sırada tamamlayarak İngiltere Premier Lig'e çıktı.

Sezonu 93 puanla şampiyon bitiren Leeds United ve lig ikincisi West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takım ise play-off maçlarıyla belirlenecek. Play-off'larda Brentford, Fulham, Cardiff City ve Swansea City mücadele edecek.

Öte yandan Championship'te 45 puanlı Hull City, kayyum atandığı için 12 puanı silinen ve 47 puana düşen Wigan ile 48 puanlı Charlton son üç sırada kalarak küme düştü.

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