  • BIST
    119239
  • Dolar
    6,8660
  • Euro
    7,7549
  • Altın
    393,3350
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor... PKK'lı bir terörist teslim oldu
Gıda ve maskede Türkiye damgası! Yüzde 986 artış
Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü
AB'den Yunanistan çıkışı: Kabul edilemez
Adnan Oktar ve 'Kedicik'leri arasında gayri ciddi konuşmalar
İsrail'de Kovid-19 salgınında sert yükseliş sürüyor
Ankara olimpik kaykay parkına kavuşuyor
Ciddiye almadığı koronavirüs başına bela oldu Karantinaya alındı
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
TBMM, başkanını seçiyor! Çok kritik oylama
Eşcinsellerin evlat edinmesini yasakladılar
Yüksekova teröristlere dar edildi! Hepsi öldürüldü
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem: İmzalar atılıyor
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Meteoroloji 14 il için sağanak uyarısı yaptı!
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 62 bini aştı
Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü
Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor
Libya'da inanılmaz gelişme: İleri teknoloji savaş uçaklarıyla vuruldu
FETÖ'cü Enes Kanter'den FBI itirafı!
TikTok'a savaş açtılar! Pompeo: Ülke güvenliğine katkı sağlayacaktır
Almanya'dan hadsiz tehdit: Türkiye'ye tatile giderseniz kovarım!
"Orta Doğu'da barış sürecinin sekteye uğramasının sebebi İsrail"
Macron'un derdi belli oldu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
07 Temmuz 2020 Salı 07:51:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 07:51:00

Werder Bremen Bundesliga'da kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Play-out rövanş maçında Heidenheim'a konuk olan ve 2-2 berabere kalan Werder Bremen ilk maçtaki 0-0'lık sonucun ardından gelecek sezon da Bundesliga'da mücadele edecek.

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga’da kaldı.

Werder Bremen, Voith Arena’da oynanan karşılaşmada 3’üncü dakikada Norman Theuerkauf’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta Heidenheim 85’inci dakikada Tim Kleindienst’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Werder Bremen 90+4’üncü dakikada Ludwig Augustinson ile durumu 2-1 yaparken, ev sahibi ekip 90+7. dakikada kazandığı penaltı atışını Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşama 2-2 berabere sonuçlandı.

Werder Bremen, geçen hafta oynanan ilk maçtaki 0-0’lık beraberliğin ardından rövanş maçındaki 2-2'lik sonuçla avantaj elde etti ve Bundesliga’da kaldı.

Bundesliga'da sezonu 17’inci ve 18. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf ile Paderborn takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Arminia Bielefeld ile ikinci sırayı alan Stuttgart Bundesliga'ya yükselmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER