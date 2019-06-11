Welbeck, Brahimi, Mata, Herrera... İşte Avrupa'da serbest kalan futbolcular

Avrupa liglerinde sezonun bitmesiyle başlayan transfer çalışmalarında gözler, kulübüyle kontratı biten önemli futbolculara çevrildi.

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Sezon sonu itibariyle serbest kalan futbolcuların arasında, Paris Saint-Germain'den Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Dani Alves, Marsilya'dan Mario Balotelli, Barcelona'dan Thomas Vermaelen, Atletico Madrid'den Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Bayern Münih'ten Franck Ribery, Arjen Robben, Manchester United'dan Ander Herrera, Juan Mata, Porto'dan Yacine Brahimi, Hector Herrera, Arsenal'den Danny Welbeck, Nacho Monreal gibi birçok önemli ismin bulunması kulüplerin iştahını kabartıyor.

En değerlileri

Rabiot ve Herrera Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, serbest kalan futbolcular arasında en değerlisi 35 milyon avro piyasa değeriyle geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Adrien Rabiot.

24 yaşında olmasına rağmen alt yapısından geldiği Fransız kulübü ile 5'i Fransa lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 18 kupa kazandı.

Fransız futbolcunun ardından, 28 milyon euro değerle Ander Herrera, 25'er milyon euro değerle Diego Godin ve Juan Mata, 22 milyon euro değerle Hector Herrera ve 21 milyon euro değerle Yacine Brahimi dikkati çekiyor.

Emektar stoperler serbest kaldı

Uzun yıllar aynı takıma hizmet eden ve sözleşme yenilemeyen dünyaca ünlü defans oyuncularından Chelseali Gary Cahill ve Atletico Madridli Diego Godin yeni takımlarına katılmak için gün sayıyor.

Chelsea ile bir Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Avrupa Ligi ve iki de Premier Lig şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Cahill, 2017 yılından beri takım kaptanlığını üstleniyordu.

Godin'in ise Madrid ile bir La Liga, iki UEFA Avrupa Ligi, üç UEFA Süper Kupası bulunuyor. Takımıyla iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 33 yaşındaki Uruguaylı, iki finalde de galibiyet yüzü göremedi.

Bayern'de Robben-Ribery dönemi bitiyor

Bayern Münih'in son 10 yılındaki başarılarının altında imzaları olan 35 yaşındaki Arjen Robben ve 36 yaşındaki Franck Ribery'nin sözleşmeleri haziran ayının sonunda bitecek ve iki futbolcu serbest kalacak.

İlerlemiş yaşlarına rağmen birçok kulübün transfer listesinde yer alan deneyimli futbolculardan Robben ve Ribery 4 milyon avro piyasa değerleriyle sözleşmesi biten futbolcular arasında ön plana çıkıyor.

Transfer yasağı olan Chelsea, futbolcularını bırakmıyor

Transfer kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası alan İngiliz ekibi Chelsea yıldız futbolcularını bırakmak istemiyor.

Daha önce Brezilyalı David Luiz ile sözleşme yenilediğini duyuran "Maviler", sözleşmeleri bitecek olan futbolculardan Fransız golcü Olivier Giroud ve Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı.

Şampiyonlar Ligi finalistlerinden 5 isim

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıran ekipler Liverpool ve Tottenham'dan toplamda 5 futbolcu serbest kalıyor.

Kupayı kazanan Liverpool'da İngiliz oyuncular, Daniel Sturridge, Connor Randall ile İspanyol sağ bek Alberto Moreno, Tottenham'da ise İspanyol golcü Fernando Llorente ile Hollandalı kaleci Michel Vorm sözleşmesi biten futbolcular arasında.

Bu oyuncuların hiçbiri finalde ilk 11'lerde yer almazken, Llorente oyuna sonradan dahil olmuştu.

Adları Türk kulüpleriyle anılanlar

Geçmiş transfer dönemlerinde adları Galatasaray'la anılan İngiliz futbolcular Gary Cahill, Danny Welbeck ve İtalyan Mario Balotelli sezonun bitmesiyle takımlarından ayrılıyor.

Galatasaray'ın, daha önce Beşiktaş forması da giyen, Fulham ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Alman Max Kruse, Cezayirli Yacine Brahimi, Kolombiyalı Cristian Zapata ise bu sezon Fenerbahçe ile adları anılan serbest futbolcular arasında yer alıyor.

Avrupa'da serbest kalan önemli futbolculardan bazıları şöyle:

Futbolcu Mevki Takım

Gianluigi Buffon Kaleci Paris Saint-Germain

Adrian Kaleci West Ham United

Michel Vorm Kaleci Tottenham

Diego Godin Defans Atletico Madrid

Nacho Monreal Defans Arsenal

Gary Cahill Defans Chelsea

Alberto Moreno Defans Liverpool

Connor Randall Defans Liverpool

Dani Alves Defans Paris Saint-Germain

Antonio Valencia Defans Manchester United

Filipe Luis Defans Atletico Madrid

Cristian Zapata Defans Milan

Juanfran Defans Atletico Madrid

Rafinha Defans Bayern Munich

Thomas Vermaelen Defans Barcelona

Leroy Fer Orta saha Swansea City

Franck Ribery Orta saha Bayern Münih

Arjen Robben Orta saha Bayern Münih

Adrien Rabiot Orta saha Paris Saint-Germain

Ander Herrera Orta saha Manchester United

Juan Mata Orta saha Manchester United

Hector Herrera Orta saha Porto

Alan Dzagoev Orta saha CSKA Moskova

Samir Nasri Orta saha West Ham United

Hatem Ben Arfa Orta saha Stade Rennais

Manuel Fernandes Orta saha Lokomotiv Moskova

Daniele De Rossi Orta saha Roma

Andy Carroll Forvet West Ham United

Yacine Brahimi Forvet Porto

Mario Balotelli Forvet Olympique Marseille

Jose Salomon Rondon Forvet West Bromwich Albion

Danny Welbeck Forvet Arsenal

Daniel Sturridge Forvet Liverpool

Ryan Babel Forvet Fulham

Fernando Llorente Forvet Tottenham

Max Kruse Forvet Werder Bremen