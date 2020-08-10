Voleybolda fikstür belli oldu

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:59:00

Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ve Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonunun YouTube kanalında geçekleştirildi.

Sultanlar Ligi 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak ancak hem kadınlar da hem de erkeklerde milli takımlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için liglere 1 ay ara verilecek.

Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off'lara mart ayının sonunda start verilecek. Lig etabının son 4 sırasındaki takımlar 1. Lig'e düşecek. Lig etabını ilk sırada bitiren takımlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

İlk 4 sırada yer alan takımlar ise play-off 1. etabını, 5 ila 8. sırada bitirenler ise play-off 2. etabını oynayacak ve sıralamalar belli olacak. Avrupa'ya gidecek takımlar da bu sıralamaya göre belirlecenecek.

Fikstür çekimi sonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk hafta şu maçlar oynanacak:

Haliliye Belediyespor-Altekma

Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor

Arkasspor-Galatasaray

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol

Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası

Spor Toto-Solhanspor

Sultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın programı şöyle:

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt

Karayolları-VakıfBank

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Çan Gençlik Kalespor-İlbank

PTT-Kuzeyboru

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