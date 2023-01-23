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23 Ocak 2023 Pazartesi 17:20:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 17:20:00

Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Kaynak: AA

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Türkiye'yi Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 25-26 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkbank, Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta Avrupa'da sahne alacak.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi:

25 Ocak Çarşamba:

17.30 Halkbank-Hebar Pazardzhik (Bulgaristan)

20.00 Ziraat Bankkart-ACH Volley (Slovenya)

CEV Kupası play-off turu rövanşı:

26 Ocak Perşembe:

22.30 PGE Skra (Polonya)-Galatasaray HDI Sigorta

Etiketler : türkiye voleybol federasyonu avrupa voleybol
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