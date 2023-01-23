Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkbank, Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta Avrupa'da sahne alacak.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi:

25 Ocak Çarşamba:

17.30 Halkbank-Hebar Pazardzhik (Bulgaristan)

20.00 Ziraat Bankkart-ACH Volley (Slovenya)

CEV Kupası play-off turu rövanşı:

26 Ocak Perşembe:

22.30 PGE Skra (Polonya)-Galatasaray HDI Sigorta