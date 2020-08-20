Fenerbahçe transferi bitirdi! Vedat Muriç Lazio'da

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç, 18 milyon euro+bonuslar karşılığında Serie A ekibi Lazio'ya transfer oldu.Önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip yeni takımına imza atacak olan 26 yaşındaki Muriç, Roma ekibinden yıllık 2 milyon euro maaş ve bonus alacak.

Çaykur Rizespor ise Vedat Muriç'in bonservisinden yüzde 15 pay alacak.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki Muriç, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.

Öte yandan İtalyan basını, Vedat Muriç'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.