Vardar'da forma giyen Ali Adem için Sporting Lizbon devrede

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Makedonya’nın Vardar takımında oynayan ve bazı otoritelere göre Eljif Elmas’tan bir gömlek daha iyi yorumları yapılan yetenekli futbolcu Ali Adem için Süper Lig devleri durdu Sporting Lizbon durmadı.

Vardar’da alacaklarının ödenmemesi sebebiyle boşa çıkan ve şu anda bonservisi elinde olan 19 yaşındaki genç yıldız için Sporting Lisbon’un devreye girdiği öğrenilirken, Ali Adem’in menajeri Rahman Kıçe’nin 1 hafta içerisinde Portekiz’e gideceği ve Lisbon yönetimiyle masaya oturacağı ifade edildi.

‘ELJİF ELMAS’TAN DAHA İYİ FUTBOLCU’

8 ve 10 numara oynama yeteneklerine sahip olan Ali Adem için Makedonya’da’ Eljif Elmas’tan daha iyi bir futbolcu’ yakıştırmaları yapılırken, maliyeti neredeyse sıfır olan oyuncu için Süper Lig ekiplerinin reaksiyon göstermemesi şaşkınlık yarattı. Ali’yi transfer edip kiralık olarak farklı bir takıma gönderme seçeneği de olan kulüplerin bu sezon Vardar’da 15 maçta forma giyen futbolcuyu Lizbon’a kaptıracağı belirtilirken, daha önce Merih Demiral’ı parlatan yeşil beyazlı devin bu sefer de Ali Adem’i vitrine çıkarabileceği düşünülüyor.