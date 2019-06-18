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18 Haziran 2019 11:39 | Salı

Cocu tazminat, Valbuena ve Soldado ise alacakları için FIFA'ya başvuracak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbolcu maaşlarının ödemesinde 2 ay geriden geldiklerini söylemesine karşın mart ayı maaşları dahi henüz ödenmedi. Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado, alacakları için FIFA'ya başvurma kararı alırken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu ise alamadığı 2 milyon Euroluk tazminat için FİFA'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz pazar günü mali genel kurulda kürsüden yaptığı açıklamalar çok tartışılacağa benziyor. Koç'un futbolcu maaşlarıyla ilgili yaptığı "Ödemelerde 2 ay geriden geliyoruz" şeklindeki bilgilendirme, oyuncu grubunda büyük şaşkınlığa yol açtı. 

Futbolcu kadrosunun 1 Mart tarihi itibariyle hak ettikleri maaşları alamadıkları öğrenildi. Son olarak Şubat ayı hak edişlerinin Mayıs ayı içerisinde ödendiği ifade edilirken, Mart, Nisan ve Mayıs ayı maaşlarının Haziranın ortası geçilmesine rağmen halen ödenmediği kaydedildi.

MAÇ BAŞI PRİMLERİN DE SADECE ÜÇ TANESİ ÖDENDİ

Bazı futbolculara çok yakın zamanda ödeme yapılacağının sözü verildiği ancak henüz para alan kimsenin olmadığı gelen bilgiler arasında. 

Öte yandan bu sezon maç başı primlerinin sadece 3 tanesinin ödendiği, söz verilen hiçbir ekstra primin de verilmediği kaydedildi. Sözleşmesi biten futbolcular, biriken maaşların 4 aya yaklaşması nedeniyle FIFA yoluna gitme kararı aldı.

Olympiakos ile anlaşan Valbuena, İspanya'da görüşmelerini sürdüren Soldado FIFA'ya gidiyor. Fenerbahçe'den ayrılan Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in de verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle sık sık FIFA'ya gitmekten başka çarelerinin olmadığını dile getirdiği öğrenildi. 

COCU DA FİFA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yaşanan transfer skandallarının artçıları sürüyor.

Sarılacivertlilerin sezon başında takımın başına getirdiği Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu için eski kulübü PSV Eindhoven'a 2 milyon Euro tazminat ödediği ortaya çıktı. 49 yaşındaki hocanın tazminatı eski kulübüne bizzat kendisinin ödediği, ardından bunu Fenerbahçe kulübünden tahsil ettiği bildirildi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Başkan Ali Koç, Phillip Cocu ile yolları ayırdıkları dönemde Hollandalı teknik adam ile barış içinde ayrıldıklarını ifade etmişti. Ancak Hollandalı Cocu'nun kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hayli mutsuz olduğu, görevine son verilmesinin ardından tazminatını alamadığı ve bu nedenle FIFA'ya başvurma kararı aldığı kaydedildi.

1 YILLIK ÖDEME YAPILACAKTI

Fenerbahçe Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve erken fesih için sözleşmeye tazminat maddesi eklemişti. Buna göre Fenerbahçe, Cocu'ya görevinden alındığı tarihten itibaren (28 Ekim 2018) 1 yıllık maaş ödemesi (2 milyon Euro, yaklaşık 14 milyon TL) yapmak zorundaydı. Ancak o tarihten bu yana Cocu'ya hiçbir ödeme yapılmadı ve konu FIFA'lık olma noktasına kadar geldi.  (Sabah)

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