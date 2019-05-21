Valbuena Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Valbuena'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanılan Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Valbuena'dan sarı-lacivertli ekibe kötü haber geldi.
Fransız yıldızın, Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
YERİNİ MOSES'E BIRAKTI
Valbuena, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Erzurumspor karşılaşmasının 23. dakikasında yerini Nijeryalı yıldız Victor Moses'e bırakmıştı.
Mathieu Valbuena, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
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