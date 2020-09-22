22 Eylül 2020 Salı 14:48:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 14:50:00
VakıfBank'ta 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
VakıfBank Kulübü, A takımda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kamuoyu Bilgilendirmesi pic.twitter.com/jP5yPIZgNs— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) September 22, 2020
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