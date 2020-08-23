Ünlü boksör Mike Tyson ve Badou Jack birlikte namaz kıldı
Kaynak: IHA
İsveçli boksör Badou Jack, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda ringlerin efsane ismi olan Mike Tyson ile birlikte namaz kıldığı gözüken Badou'nun paylaşımı çok kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu, on binlerce beğeni aldı.
İsveçli boksör Badou Jack, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson ile namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack’in videosu kısa sürede büyük beğeni aldı.
2005 yılında veda ettiği ringlere yeniden dönmeye hazırlanan ve Roy Jones Jr ile karşılaşacak olan 54 yaşındaki Tyson, 1990 yılında girdiği hapishanede Müslüman olmuş ve Malik Abdülaziz ismini almıştı.
Praying side by side with my brothers @MikeTyson & @TeamAbdallah #muslimbrothers #alhamdulillah pic.twitter.com/RpdXCfYWme— Badou Jack (@BadouJack) August 23, 2020
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