18 Haziran 2019 15:26 | Salı
Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu
Milli futbolcu Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu
Fransa'da Nîmes Olympique takımında forma giyen Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu
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